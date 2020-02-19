Son dakika: Faiz kararı açıklandı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararının özet metninde ekonomideki iktisadi faaliyetteki toparlanmanın devam ettiğini ifade etti. İktisadi faaliyetin artmasına rağmen dış talebin yavaş olduğuna vurgu yapılırken enflasyon göstergelerinin ılımlı seyrettiği savunuldu.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir.

Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.