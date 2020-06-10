Son dakika… Fed faiz kararını açıkladı!

Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) iki günlük Haziran ayı politika toplantısında fonlama faiz hedefinde değişikliğe gidilmeyerek oy birliğiyle yüzde 0 – 0,25 aralığında bırakıldı.

ABD’li politika yapıcılar geniş çaplı varlık alımlarının altını doldururken, ekonominin corona virüsünün tetiklediği resesyondan hızlı bir şekilde toparlanması için faizlerin en azından 2022 yılına kadar sıfıra yakın seviyede kalmasını bekliyor.

FOMC’nin açıklamasında “Tüketici ve işletmelere kredi akışını desteklemek için Fed, piyasanın aksamadan çalışması için gelecek aylarda bilançosundaki Hazine tahvillerini ve ticari mortgage’a dayalı menkul kıymetleri en az şu anki temposunda artıracaktır” denildi.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, New York Fed tarafından yayınlanan bir açıklamada artış hızının Hazine tahvilleri için aylık 80 milyar dolar civarında ve ‘mortgage’a dayalı menkul kıymetler için 40 milyar dolar civarında olacağı belirtildi.

Haziran toplantısında aralıktan bu yana ilk kez, aralarında faiz projeksiyonlarının noktasal grafiğinin de bulunduğu çeyrek dönem tahminleri açıklandı. Pandemi nedeniyle mart ayı projeksiyonları pas geçilmişti.

Noktasal grafiğe göre tüm politika yapıcılar, Fed’in faizleri 2021 sonuna kadar sıfıra yakın tutmasını bekliyor. İki kişi hariç herkes 2022 yılında da faiz değişikliği öngörmüyor.

Açıklamada, FOMC’nin nisan toplantısında kullanılan “ekonominin orta vadede önemli risklerle karşı karşıya” şeklindeki ifade tekrar edildi.