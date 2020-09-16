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Son dakika… Fed faiz kararını açıkladı!

ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizler değiştirilmedi ve politika faizi yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit bırakıldı.

Sozcu.com.tr
21:06 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Fed faiz kararını açıkladı!

Salı günü başlayan Fed’in Para Politikası toplantısı bugün sona erdi. Fed tarafından yapılan açıklamada federal fonlama faizlerinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 0 – 0.25 hedef bandında bırakıldığı belirtildi.

Reuters’ta yer alan habere göre Fed, gösterge faizi 15 Mart’ta corona virüsü salgınından kaynaklanan hasarı yumuşatabilmek için sıfıra yaklaştırmış ve ardından bu seviyede tutmuştu.

Fed Başkanı Powell, Ağustos sonlarında enflasyonun yüzde 2’lik hedefi aşmasına müsaade edileceğini ve ortalama oranın dikkate alınacağı mesajını vermişti.

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ABD banka faiz FED Merkez Bankası son dakika
Son güncelleme: 22:22 16.09.2020
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