Son dakika… Fed faiz kararını açıkladı!

Salı günü başlayan Fed’in Para Politikası toplantısı bugün sona erdi. Fed tarafından yapılan açıklamada federal fonlama faizlerinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 0 – 0.25 hedef bandında bırakıldığı belirtildi.

Reuters’ta yer alan habere göre Fed, gösterge faizi 15 Mart’ta corona virüsü salgınından kaynaklanan hasarı yumuşatabilmek için sıfıra yaklaştırmış ve ardından bu seviyede tutmuştu.

Fed Başkanı Powell, Ağustos sonlarında enflasyonun yüzde 2’lik hedefi aşmasına müsaade edileceğini ve ortalama oranın dikkate alınacağı mesajını vermişti.