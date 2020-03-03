Son dakika… FED’den olağanüstü faiz indirimi!

ABD Merkez Bankası (Fed) Amerikan ekonomisini Corona virüsü salgınının etkisinden korumak için olağanüstü bir karar alarak politika faizini 50 baz puan indirdi.

Karar oybirliğiyle alındı.

Fed tarafından yapılan açıklamada, “ABD ekonomisinin temelleri güçlü olmayı sürdürüyor. Ancak koronavirüs ekonomik aktivite üzerinde değişken riskler arz ediyor. Federal Açık Piyasa Komitesi bu riskler nedeniyle ve azami istihdam ile fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda federal fonlama faizi hedef aralığını düşürme kararı aldı” denildi.

Açıklamanın ardından ABD borsaları kazanımlarını %1’in üzerine taşıdı, ABD Hazine tahvil faizleri geriledi. Gelişmekte olan ülke borsaları sert yükselirken altın değer kazandı. Reuters