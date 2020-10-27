Son dakika… Gram altında rekor! 500 liraya dayandı

Piyasalarda oldukça hareketli bir gün yaşanıyor. Dolar/TL 8.15 ile rekor seviyelere yükselirken gram altın da 498 TL’nin üzerine çıkarak rekor kırdı.

Ons altın fiyatlarının 1.905 dolar seviyesinde seyrettiği günde iç piyasada dolar kurunda yaşanan artış, gram altının rekor kırmasına neden oldu.

GCM Yatırım Yardımcı Analisti Kaan Kutsar altına yaşanan yükselişi sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

KUTSAR: YÜKSELİŞ DOLARDAN KAYNAKLI

Ons altın fiyatlarının ABD’deki mali teşvik paketi görüşmelerinde yaşanan soruna bağlı olarak gerilediğini belirten Kutsar, “İç piyasada dolar kurunda yaşanan yükseliş gram altın fiyatlarını yükseltiyor. 500 psikolojik, önemli bir seviye. Bu seviyenin aşılması durumunda 505 TL, kalıcı olması durumunda ise 510 TL görülebilir.” dedi.

ABD seçimleri, enflasyon raporu ve AB ile olan ilişkiler gibi piyasalara dair gelişmelerin yakından izleneceğini belirten Kutsar, “Dolar/TL’de nispeten sert diyebileceğimiz bir fiyatlama olduğu için gelişmeler terse dönmeye de imkan çıkarabilir. Ancak bugün yaşanan yükseliş tamamen dolar kaynaklı.” açıklamasında bulundu.