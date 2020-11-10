Son dakika… ‘Hakan Atilla istifa etti’ iddiası yalanlandı

Geçtiğimiz hafta sonu Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın görevden alınması, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa etmesinin ardından Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla’nın da görevinden ayrıldığına yönelik sosyal medyada yayılan iddiaların ardından Borsa İstanbul Kurumsal İletişim Direktörlüğü’nden açıklama yapıldı. Hakan Atilla’nın görevinin başında olduğu belirtilerek söz konusu iddialar yalanlandı.

ABD’deki ‘kara para soruşturması’ kapsamında Mayıs 2018’de tutuklanan ve 32 ay hapis cezasına çarptırılan Halbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, 19 Temmuz 2019'da tahliye edilmişti. Ardından Türkiye’ye dönen Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine getirilmişti.