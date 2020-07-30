Son dakika… KDV oranları indirildi!

Bakan Albayrak, KDV oranı yüzde 8 olan konaklama, yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde de KDV’nin yüzde 1’e indirildiğini aktardı.

Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* İş yeri kira stopajını %20'den %10'a, yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi %18'den %8'e indirdik.

* Ayrıca; KDV oranı %8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV‘yi %1'e indirdik.

* Esnafımızı her alanda desteklemek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu indirimler esnafımıza ve milletimize hayırlı olsun.