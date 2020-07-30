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Son dakika… KDV oranları indirildi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş yeri kira stopajının yüzde 20'den yüzde 10'a çekildiğini belirterek yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirildiğini duyurdu.

22:26 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… KDV oranları indirildi!

Bakan Albayrak, KDV oranı yüzde 8 olan konaklama, yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde de KDV’nin yüzde 1’e indirildiğini aktardı.

Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* İş yeri kira stopajını %20'den %10'a, yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi %18'den %8'e indirdik.

* Ayrıca; KDV oranı %8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV‘yi %1'e indirdik.

* Esnafımızı her alanda desteklemek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu indirimler esnafımıza ve milletimize hayırlı olsun.

Berat Albayrak düğün Maliye Bakanı sinema son dakika sosyal medya tiyatro
Son güncelleme: 22:38 30.07.2020
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