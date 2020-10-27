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Son dakika… Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı uzatıldı

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla işten çıkarma yasağı 17 Kasım'dan itibaren 2 ay daha uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği uygulamasında ise daha önce uzatılan süre 30 Ekim'de sona eriyordu.

Güncellenme: 00:40, 27/10/2020
Haberler Ekonomi
Son dakika… Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı uzatıldı

Corona virüsü (COVID-19) salgının etkilerini ortadan kaldırmak için getirilen ekonomik tedbirlerin süresi uzatılıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla işten çıkarma yasağı 17 Kasım’dan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

2 ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasında ise daha önce uzatılan süre 30 Ekim’de sona eriyordu.

BAKAN SELÇUK’TAN AÇIKLAMA

“Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz” diyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı” ifadelerini kullandı.

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aile Corona Cumhurbaşkanı Ekonomi Recep Tayyip Erdoğan son dakika TAyyip Erdoğan
Yayınlanma Tarihi:00:14,
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