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Son dakika… Kısa çalışma uygulamasının uzatılması TBMM’de kabul edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulamasını uzatma yetkisini veren yasa tasarısı bugün Meclis'te görüşüldü. Görüşmelerin ardından 10 maddelik mini torba teklifi kabul edildi.

22:58 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Kısa çalışma uygulamasının uzatılması TBMM’de kabul edildi

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 11 maddelik teklif ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

İş yerlerinin normale dönüşünü teşvik etmek amacıyla hazırlanan kısa çalışmadan normal çalışmaya geçen iş yerleri için 3 ayı geçmemek üzere, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı veya iş veren hissesi primlerini tamamı destek olarak verilecek. (DHA)

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Son güncelleme: 23:11 16.07.2020
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