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Son dakika… Kurban vekalet bedeli belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içi için 975 lira, yurt dışı için ise 825 lira olarak belirlendiği açıkladı. Yurt içi vekalet ücretine yüzde 9,5, yurt dışı vekalet ücretine yüzde 13,7 zam geldi.

Sozcu.com.tr
10:57 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Kurban vekalet bedeli belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı kurban vekaleti ücretlerini açıkladı. Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasına denk gelirken her şeye olduğu gibi kurbanlık ücretlerine de zam geldi.

NE KADAR ZAM GELDİ?

Küçükbaş vekalet ücreti 2019 yılında yurt içi 890 TL olurken bu yıl ücret 975 TL’ye çıktı. Yani yurt içi küçükbaş vekalet ücretine yüzde 9,55 zam geldi. Bu yıl 825 TL olarak belirlenen yurt dışı vekalet ücretine ise geçen yıla göre 100 TL zam geldi. Geçen yıl küçükbaş yurt dışı vekalet ücreti 725 TL idi. Yurt dışı küçükbaş vekalet ücretine yüzde 13,7 zam gelmiş oldu.

Diyanet kurban son dakika
Son güncelleme: 12:28 22.06.2020
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