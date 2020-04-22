Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık repo faizinde 100 baz puan indirime gitti. Foreks anketinde beklenti faizin 50 baz puan indirileceği yönündeydi.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 9,75’ten yüzde 8,75’e çekildi. TCMB bir önceki toplantısında faizi 100 baz puan aşağı çekmişti.

TCMB Beklenti Anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %9,76, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 9,70 ve 24 ay sonraki enflasyon beklentisi yüzde 8,62 oldu.

TCMB’nin enflasyon beklentisi bu yıl sonu için yüzde 8,2, 2021 yıl sonu için yüzde 5,4 seviyesinde bulunuyor. TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık yüzde 11,86 olarak açıkladı.

‘KÜRESEL ETKİLER TAKİP EDİLİYOR’

TCMB’nin bir sonraki toplantısı 21 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada şöyle denildi:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 9,75'ten yüzde 8,75'e indirilmesine karar vermiştir.

Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel büyüme görünümündeki zayıflama derinleşmekte, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankaları genişleyici yönde adımlar atmaya devam etmektedir. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir.