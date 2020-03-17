Son dakika… Merkez Bankası faiz indirdi

Perşembe günü toplanması beklenen Para Politikası Kurulu bugün toplandı ve olağanüstü faiz indirime gitti. Merkez 10.75 olan politika faizini 100 baz puan daha indirerek 9.75 seviyesine çekti. Böylece faizler 2 yıl sonra tekrar tek haneye inmiş oldu.

Petrol krizi ve corona virüsünün etkileriyle dünya piyasalarında adeta çöküş yaşanıyor. Bir çok merkez bankası faiz indirimine giderek piyasayı fonlamaya çalışıyor.

İŞTE MERKEZ BANKASI’NIN ALDIĞI ÖNLEMLER

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada bankaların ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağı belirtildi.

91 GÜNLÜK İHALELERLE LİKİDİTE SAĞLANACAK

Merkez ihtiyaç duyulması durumunda piyasaya 91 gün vadeye kadar repo ihaleleriyle likidite sağlayabilecek.

Bu ihalelerde kazanan tekliflerin bir bölümünün veya tamamının, mevcut durumda 1 hafta vadeli repo işlemlerinde olduğu gibi, bankalar tarafından talep edilmesi halinde repo işlemi yerine aynı faiz oranı ve vade ile Bankalararası Para Piyasasında depo işlemi olarak sonuçlandırılmasına imkân tanınacak.

Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkânına ilişkin limitler artırıldı.

Halihazırda 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak geleneksel yöntemle gerçekleştirilen ABD doları karşılığı swap ihalelerine devam edilecek olup söz konusu ihaleler euro ve altın karşılığı da düzenlenebilecek.

DEPO İŞLEMLERİ OLARAK SONUÇLANDIRILABİLECEK

91 gün vadeye kadar repo ihaleleri yoluyla TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 150 baz puan altında faiz oranı üzerinden miktar ihalesi yöntemiyle Türk lirası likidite sağlanacak. Söz konusu ihalelerde kazanılan tekliflerin tamamı veya bir bölümü bankalar tarafından talep edilmesi durumunda aynı şartlar altında Bankalararası Para Piyasasında depo işlemi olarak da sonuçlandırılabilecek.

7,6 milyar dolar değerindeki reeskont kredisi geri ödemesi ertelenecek. Hâlihazırda kredi taahhüdü açık olan reeskont kredileri ile 18 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar kullanılacak reeskont kredilerine 12 ay ek taahhüt kapama süresi verilmiş, böylece bu kredilerin taahhüt kapatma süresi 24 aydan 36 aya çıkartıldı.

‘REEL SEKTÖR İÇİN ATILAN ADIMLARA BAKILMALI’

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı Merkez Bankası’nın piyasanın nakde erişmesini kolaylaştırmaya çalıştığını söylüyor. Nalbantlı reel sektörü desteklemek için alınan önlemlerin çok önemli olduğunu vurgularken şunları söyledi: Diğer ülke merkez bankaları gibi TCMB’de faizi indirerek likidite sorununun önüne geçmeye ve ekonomiye destek olmaya çalışıyor. Piyasa faiz indirimi beklediği için kur tarafında çok bir etkisini görmedik. Reel sektör içinde açıklanan banka taraflı destekler var. Bundan sonraki süreçte reel sektörüne verilecek destekler çok önemli olacak. Turizm basta olmak üzere sıkıntı yaşayacak sektör çalışanlarının maaşları, şirketlerin vergi ödemeleri ve özellikle istihdam tarafı için yeni paketler açıklanacaktır.