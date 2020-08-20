Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılıkları artırdı

Merkez Bankası (TCMB), reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranları artırdı. Alınan bu kararlarla, piyasadan yaklaşık 17 milyar Türk lirası ve 8,5 milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesinin beklendiği açıklandı.

Bankadan yapılan açıklamada, yabancı para zorunlu karşılık oranlarına ilişkin şöyle denildi:

ALTINDA ZORUNLU KARŞILIK 700 BAZ PUAN ARTTI

“Normalleşme süreci çerçevesinde 18 Temmuz 2020 tarihinde açıklandığı üzere, yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm bankalar için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan artırılmıştı. Bu defa, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranlarının, tüm vade dilimlerinde geçerli olmak üzere, kıymetli maden depo hesapları için 700 baz puan, diğer tüm yabancı para yükümlülükleri için ise 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir.”

Piyasadan bu şekilde 8,5 milyar dolar çekilmesi, TCMB brüt rezervini artırabilir. Bankalar, TCMB ile yaptıkları takasları (swap) azaltarak da zorunlu karşılık artırma kararını uygulayabilir.

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PİYASADAKİ TL MİKTARINI AZALTICI ADIM

Banka, piyasadaki TL’yi azaltıcı bir adım da atarak TL zorunlu karşılık oranlarını şu ifadelerle artırdığını duyurdu:

“Buna ek olarak, son dönemde Türk lirası likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla uyumlu olacak şekilde, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar vadeli tüm mevduat/katılım fonu yükümlülükleri ve 1 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükleri için 200 baz puan, 3 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükleri için ise 150 baz puan artırılmasına karar verilmiştir.”

PANDEMİ DÖNEMİNDE PİYASAYA VERİLEN PARA GERİ ÇEKİLİYOR

Açıklamada, “Böylece, 17 Mart 2020 tarihinden bu yana, yabancı para zorunlu karşılık oranlarında indirim yapılması ve reel kredi büyüme koşullarının bazı bankalarca ilk defa sağlanması nedeniyle piyasaya verilen toplam 17,7 milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın cinsinden likidite, 18 Temmuz 2020 tarihinde yapılan değişiklik ve bu düzenleme ile birlikte normalleşme kapsamında geri çekilmiş olacaktır” denildi.

Söz konusu değişikliklerin, tesisi 4 Eylül 2020 tarihinde başlayacak olan 21 Ağustos 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacağı belirtildi.