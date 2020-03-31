Son dakika: Merkez Bankası’ndan ek tedbir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), corona virüsü salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla yeni bir tedbir aldı.

Karara göre, geçici bir süre için, Piyasa Yapıcı bankalara, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan satın aldıkları Devlet İç Borçlanma Senetlerini (DİBS) TCMB tarafından belirlenen koşullar ve tutarlar dahilinde TCMB'ye satma veya Piyasa Yapıcılığı sistemi kapsamında Açık Piyasa İşlemleri (APİ) çerçevesinde tanınan likidite imkanını belirli oranlar dahilinde artırma olanakları sağlanacak.

TCMB’den yapılacan açıklamada “Böylelikle, İşsizlik Sigorta Fonu'nun likidite ihtiyacının piyasa işleyişi üzerindeki olası etkileri sınırlandırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu DİBS alımları, APİ portföyü için belirlenmiş olan limitlerin dışında değerlendirilecektir. Bu işlemlere ilişkin detaylı bilgilendirme ve kriterler ilgili taraflara ayrıca yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.