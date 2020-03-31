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Son dakika: Merkez Bankası’ndan ek tedbir

Corona virüsü salgını nedeniyle işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemelerinde büyük artış beklenirken, bu durumun piyasaları sarsmaması için Merkez Bankası'ndan (TCMB) ek tedbir geldi. TCMB, bankalara İşsizlik Sigortası Fonu’ndan satın aldıkları devlet içi borçlanma senetlerini kendisi tarafından belirlenen koşullar ve tutarlar dahilinde TCMB'ye satma olanağı sağladı. Böylece, İşsizlik Sigortası Fonu'nun yapacağı ödemeler için elindeki devlet tahvillerini satmasıyla tahvillerin değerinin düşmesinin ve bankaların likidite sorunu yaşamasının önüne geçilmeye çalışılacak.

Sozcu.com.tr
12:13 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: Merkez Bankası’ndan ek tedbir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), corona virüsü salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla yeni bir tedbir aldı.

Karara göre, geçici bir süre için, Piyasa Yapıcı bankalara, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan satın aldıkları Devlet İç Borçlanma Senetlerini (DİBS) TCMB tarafından belirlenen koşullar ve tutarlar dahilinde TCMB'ye satma veya Piyasa Yapıcılığı sistemi kapsamında Açık Piyasa İşlemleri (APİ) çerçevesinde tanınan likidite imkanını belirli oranlar dahilinde artırma olanakları sağlanacak.

TCMB’den yapılacan açıklamada “Böylelikle, İşsizlik Sigorta Fonu'nun likidite ihtiyacının piyasa işleyişi üzerindeki olası etkileri sınırlandırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu DİBS alımları, APİ portföyü için belirlenmiş olan limitlerin dışında değerlendirilecektir. Bu işlemlere ilişkin detaylı bilgilendirme ve kriterler ilgili taraflara ayrıca yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası son dakika
Son güncelleme: 12:49 31.03.2020
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