Son dakika… Merkez Bankası’ndan likidite ve piyasa açıklaması!

TCMB’den piyasaların kapanmasına yakın gelen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

*Uygulamaya alınan mali ve parasal politikalar küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olmuştur.

*Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda Ağustos başı itibariyle iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacaktır.

*Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır.

MERKEZ FAİZİ KULLANABİLİR

Spinn Danışmanlık’tan ekonomist Özlem Derici Şengül daha önce Sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada Merkez Bankası’nın faizi yükseltme ihtimaliyle ilgili şunları söylemişti:

*Bu sene sonuna kadar Merkez Bankası faiz artışı yapmaz diyordum ama kur şoku daha da derinleşirse faiz artırımı müdahalesi gelebilir, daha önce olduğu gibi. Politika faizinin artışı öncesinde fonlama maliyetini yükseltebilir.

*Faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 9,75 seviyesinden piyasayı fonlamaya başlayabilir, yüzde 11,25 olan geç likidite penceresini kullanabilir. Tahvil alım programını durduruyorum diyebilir.



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