Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Merkez Bankası’ndan yeni sıkılaştırma adımı

Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, bugünden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini sıfırladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:11, 02/11/2020
Haberler Ekonomi
Son dakika… Merkez Bankası’ndan yeni sıkılaştırma adımı

Açıklamada şöyle denildi:

“Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 3 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL) sıfırlanmış, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemleri durdurulmuştur.

Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda para politikası ve likidite yönetimi çerçevesinde gerekli tüm araçlar kararlı bir şekilde kullanılmaya devam edilecektir.”

Ayrıntılar geliyor…

bal Merkez Bankası para son dakika Türkiye
Yayınlanma Tarihi:09:09,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more