Son dakika… Merkez Bankası’nın faiz kararına Erdoğan’dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18. MÜSİAD EXPO Fuarı’nda açıklamalarda bulundu. “Türkiye’yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır” diyen Erdoğan, Merkez Bankası’nın dün politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 10.25’ten yüzde 15 seviyesine yükseltmesiyle ilgili şunları söyledi:

– Milletimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için bugün almamız gereken tedbirler neyse onları hayata geçirmekten kaçınmıyoruz. Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız.

– Dünkü faiz artırımı kararını bu aşamada değerlendiriyoruz. Asıl hedefimiz enflasyonu en kısa sürede önce tek haneli rakamlara ardından orta vadeli hedeflerimizdeki seviyeye düşürerek faizlerin de buna uygun şekilde aşağı inmeye temin etmektir.

– Bunu başardığımızda kurun da istikrara kavuşacağına düşünüyorum. Türkiye’yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır.

– Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu böyle bilelim. Enflasyon sebep değildir. Faiz netice değildir, kendimizi aldatırız. Faiz her şeyden önce bir defa paradan para kazanmak suretiyle insanları sömürmektedir.