Son dakika… Metal işçilerinin zam oranı belli oldu

Türk Metal Sendikası’na bağlı 130 bin metal işçisi kendilerine teklif edilen zammı yeterli bulmayarak greve gitmişlerdi. Buna karşı Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) lokavt kararı (işten uzaklaştırma) almış fakat lokavtın uygulama tarihi açıklanmamıştı.

Türk Metal Sendikası ve MESS dün ve önceki gün İstanbul’da iki buluşma gerçekleştirdi.

Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak bugün düzenlediği basın toplantısında işçilerin ilk 6 ay için yüzde 18.49 zam aldıklarını söyledi.

Başkan Kavlak şu açıklamalarda bulundu: Herkese hayırlı işler diliyorum. 48 saatlik müzakereler sürecinin ardından karşınızdayım. 7 Ekim’de başlayan süreç son derece önemli kazanımlarla sona ermiştir. Sizlere verdiğimiz söz gereği işçinin 1 kör kuruşunu bile masada bırakmadık. Elde ettiğimiz kazanım bir zafer olmuştur. Bu sözleşme sendika tarihine altın harflerle yazılacak.