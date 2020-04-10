Son dakika… Motorinde indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde motorine 7 kuruş indirim geldiğini duyurdu.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 11/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 7 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS (@trepgis) April 10, 2020

İndirimin ardından motorinin litresi, İstanbul’da yaklaşık 5,36 TL, Ankara’da 5,43 TL ve İzmir’de 5,44 TL olacak.

Petrol fiyatları ve dolar/TL kurundaki artan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarında da neredeyse her gün fiyat değişimlerine neden oluyor.