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Son dakika… Motorinde indirim

EPGİS, motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olup pompaya yansıyacak şekilde 7 kuruş indirim yapıldığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
09:36 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Motorinde indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde motorine 7 kuruş indirim geldiğini duyurdu.

İndirimin ardından motorinin litresi, İstanbul’da yaklaşık 5,36 TL, Ankara’da 5,43 TL ve İzmir’de 5,44 TL olacak.

Petrol fiyatları ve dolar/TL kurundaki artan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarında da neredeyse her gün fiyat değişimlerine neden oluyor.

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son dakika
Son güncelleme: 16:45 10.04.2020
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