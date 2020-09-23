Son dakika… Motorinde indirim beklentisi

Sektör kaynaklarından alınana bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 11 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Geçen hafta benzinin litre fiyatına 28 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 25 kuruş zam yapılmıştı.

GÜNCEL FİYATLAR Motorinin litresi şu an İstanbul'da 5.99 TL'den, Ankara ve İzmir'de ise ortalama 6.06 TL'den satılıyor.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) verilerine göre, ABD’nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki rezervler 298,000 varil yükseldi.

API verilerine göre, ABD’de benzin stokları da aynı haftada 7 milyon 730,000 bin varil ve damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 2 milyon 100,000 varil azaldı.

API verilerinin açıklanmasının ardından, Kasım teslimi Brent petrolünün varil fiyatı 41.74 dolar ile değişmezken, Ekim teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 0.18 düşerek 39.78 dolara geriledi.