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Son dakika… Motorine 28 kuruş zam geldi

Motorinin litre fiyatına 33 kuruş zam geldi. Pompa fiyatlarına 28 kuruş olarak yansıyacak olan artış, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Güncellenme: 18:07, 26/11/2020
Haberler Ekonomi
Son dakika… Motorine 28 kuruş zam geldi

Yeni zam haberini Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*27/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 28 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

*Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 27/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 5 KRŞ/LT fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.

ÖTV son dakika sosyal medya uygulama zam
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