Son dakika… Motorine 28 kuruş zam geldi

Yeni zam haberini Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*27/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 28 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

*Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 27/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 5 KRŞ/LT fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.