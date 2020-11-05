Son dakika… Motorine bir zam daha

Sektör kaynaklarından alınana bilgiye göre bu gece yarısında itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Bu son iki günde motorine gelen ikinci zam olacak. Dün de benzinin litre fiyatına 17 kuruş, motorinin litre fiyatına 16 kuruş zam gelmişti.

Motorinin litresi şu an İstanbul’da 6.17 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.24 TL’den satılıyor.

PETROL GERİLEDİ

Petrol fiyatları Demokrat Parti adayı Joe Biden’ın seçimi önde götürmesi ancak Cumhuriyetçi Parti’nin Senato’da çoğunluğu elinde tutmasının büyük bir corona virüsü yardım paketi olasılığını düşürmesiyle geriledi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı %1.65 gerileyerek 40.55 dolar seviyesine geriledi. ABD hafif ham petrolü %1.63 değer kaybederek 38.51 dolar seviyesinden işlem gördü.