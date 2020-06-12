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Son dakika: Otobüs biletlerinde indirim yapıldı

Kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı alanında salgın nedeniyle 31 Temmuz'a kadar uygulanmak üzere belirlenen tavan ücret tarifesinde yaklaşık yüzde 25 indirim yapıldı. İstanbul-Ankara arası ücret en fazla 120 TL olabilecek. Aynı aileden kişiler otobüslerde yan yana oturabilecek.

Sozcu.com.tr
08:23 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: Otobüs biletlerinde indirim yapıldı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ve Ulaştırma Bakanlığı tebliğinde değişiklik öngören tebliğe göre, karayoluyla yurt içi yolcu taşımasında tavan ücretlerde yapılan indirim sonrası; gidilen mesafeye bağlı olarak 70 TL ile 375 TL arasında ücret ödenecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 14 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetleri de dikkate alarak tavan ücret tarifesi belirlemişti.

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Ankara istanbul son dakika
Son güncelleme: 08:35 12.06.2020
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