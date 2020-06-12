Son dakika: Otobüs biletlerinde indirim yapıldı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ve Ulaştırma Bakanlığı tebliğinde değişiklik öngören tebliğe göre, karayoluyla yurt içi yolcu taşımasında tavan ücretlerde yapılan indirim sonrası; gidilen mesafeye bağlı olarak 70 TL ile 375 TL arasında ücret ödenecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 14 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetleri de dikkate alarak tavan ücret tarifesi belirlemişti.