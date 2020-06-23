Son dakika… Otobüs ikramlarına düzenleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kara yolu taşıma yönetmeliğine yönelik yeni kararlar yayınladı. Yayınlanan yeni yönetmelikle geçerli olan yetki belgelerinin ilk yenilenme sürecinde taşımacılara ücretsiz 6 aylık ek süre verildi.

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23 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile korona virüsü (Covid-19) ile mücadeledeki normalleşme sürecinde, yolculara sıcak ikram yapılmaması, ikram edilen yiyecek ve içeceklerin “ambalajlı” olması şartı getirildi.

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6 AYLIK EK SÜRE

Yapılan değişikliklerle ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye olarak Covid-19 ile mücadelede başarılı bir performans gösterildiğini belirterek, “Bakanlık olarak, salgınla mücadele sürecimizde tedbiri elden bırakmıyoruz. Bunun yanında da kara yollarımızda taşımacılık hizmeti veren firmalara desteğimizi sürdürüyoruz. Yayınladığımız yönetmelik değişikliği ile, kara yolunda faaliyet gösteren taşımacıların yetki belgelerini ilk yenilenme sürecinde ücretsiz olarak 6 ay uzattık” ifadelerini kullandı.

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İKRAMLARA AMBALAJ ŞARTI

Yönetmelik değişikliği ile otobüslerde yolculara verilen yiyecek ve içeceklerin mutlaka ambalajlı olması ve soğuk olarak ikram edilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, “Otobüslerdeki ikramların gıda mevzuatına uygun olması, ikram süreçlerinin de Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun yönergelerine tam uyum sağlanması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Tüm bu tedbirlerimizi yolcularımız ve işletmelerimizin sağlığı için yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, temizlik, maske ve mesafe kuralına tam uyum sağlamak salgınla mücadele başarımızı artıracaktır” aktarımında bulundu. (İHA)



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