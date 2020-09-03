Son dakika… Otogaza zam geldi!

EPGİS’den peş peşe zam duyuruları geldi.
Duyurularda şu ifadeler kullanıldı:
*Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 10 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
İkinci açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:
Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi. 04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 3 krş/lt fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.