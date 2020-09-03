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Son dakika… Otogaza zam geldi!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan duyuruda otogaz fiyatlarına 13 krş/lt zam geldiği açıklandı. Ancak 13 kuruşluk zammın 3 kuruşunun Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılanacağı açıklandı.

Sozcu.com.tr
18:41 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Otogaza zam geldi!

EPGİS’den peş peşe zam duyuruları geldi.

Duyurularda şu ifadeler kullanıldı:

*Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 10 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

İkinci açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi. 04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 3 krş/lt fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.

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LPG Otogaz son dakika zam
Son güncelleme: 18:51 03.09.2020
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