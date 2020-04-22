Son dakika: Pide fiyatı açıklandı

Uğur ENÇ Habip ATAM

İstanbul Valiliği, İstanbul Esnaf Odası ve İstanbul Fırıncılar Odası arasında yapılan toplantıda, geçen seneki pide fiyatından satış yapılması kararlaştırıldı. Geçen yıl 3 liraya satılan 350 gramlık pide bu sene de aynı fiyatla tüketicilere ulaştırılacak.

KİM NEREDE SATACAK BELİRLENECEK

İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle, iftara 2 saat kala satışı sona erecek pide için sokağa çıkma yasağı sürecinde, fırınların da dağıtım yapancağı belirtildi. İstanbul'da hangi fırının nerede mobil olarak ekmek ve pide satacağının belirlenmesi için çalışma yapılacağı öğrenildi.

KONYA’DA PİDE 2 LİRA 40 KURUŞ

Pide fiyatlarıyla ilgili Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honça Sözcü’ye konuştu. Honça 400 gram pidenin 2 lira 40 kuruşa satılacağını belirterek, “Pidenin gramını 400 grama çıkartıp, fiyatınıda 2 lira 40 kuruştan satacağız. Yani ekmek fiyatından pide satacağız. Bunu yapmaktaki amacımız corona virüsü ile birlikte ekonomik anlamda zor durumda olan vatandaşlarımıza destek olabilmek” dedi.

ÇANAKKALE’DE FİYATLAR DEĞİŞMİYOR

Çanakkale’de ise pide fiyatlarının değişmeyeceği öğrenildi. Çanakkale Fırıncılar Odası Başkanı Selahattin İş gazetemize yaptığı açıklamada, “Pide fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak. Geçen seneki fiyat geçerli olacak. Pideler 350 gram ve 3 lira” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ’DE ZAM YAPILDI

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı da komşu illerden ucuza satış yaptıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: Geçen yıl 300 gram pidenin fiyatı 2,5 TL idi. Bu yıl 370 gram pideyi 3,5 TL'den satacağız. 740 gram olan büyük pidenin fiyatı ise 7 TL. Geçen yıl bir kilo pidenin fiyatı 8,33 TL idi, bu yıl 9,40 TL yaptık.

BURSA’DA RAMAZAN PİDESİ 4 TL

Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Çırakoğlu, ramazanda Bursa’da 420 gram pidenin fiyatının 4 TL olacağını açıkladı.