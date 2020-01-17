Son dakika… Rekabet Kurumu’ndan bankalara inceleme

NTV’den Ahmet Ergen’in aktardığına göre, Rekabet Kurumu, 20’den fazla yerli ve yabancı bankayla ilgili ön araştırma başlattı.

Araştırmanın bankaların mevduat, kredi, döviz, tahvil, bono, hisse senedi ve aracılık hizmetlerine ilişkin faaliyetleri kapsadığı belirtildi.

Bu faaliyetler yapılırken birlikte hareket edilerek tüketici aleyhine durum oluşturup oluşturulmadığına yönelik bir inceleme, belirleme süreci için ön araştırma başlatıldı.

Öte yandan Rekabet Kurumu’nun bu ön araştırmayı re’sen başlattığı ifade edildi.