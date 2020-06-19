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Son dakika: Restoran kredisi kampanyası duyuruldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli olarak faaliyet gösteren restoran ve kafeterya işletmelerine destek kredisi verilecek. Ziraat Bankası'nın duyurduğu kampanyaya göre işletmelere 6 aya kadar ödemesiz, azami 36 aya kadar vadeli yıllık yüzde 7,5 faiz ile kredi verilecek. Corona virüsü süresince pek çok destekten faydalanamayan restoran ve bar işletmecileri büyük sıkıntılar yaşıyor.

Sozcu.com.tr
15:13 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: Restoran kredisi kampanyası duyuruldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda belgeli olarak faaliyet gösteren restoran ve kafeterya işletmeleri için Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlı bir “Destek Kredisi” ürünü hayata geçirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen belgeye sahip olan ve Ziraat Bankası üye işyeri statüsündeki işletmeler;

Ana faaliyet konusu ile direkt ilişkilendirilebilecek harcamalarının karşılanmasını amaçlayan 6 aya kadar ödemesiz, toplam azami 36 aya kadar vadeli, yıllık %7,5 faiz oranlı krediyi cirolarına bağlı olarak kullanabilecekler.

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Son güncelleme: 15:26 19.06.2020
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