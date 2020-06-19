Son dakika: Restoran kredisi kampanyası duyuruldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda belgeli olarak faaliyet gösteren restoran ve kafeterya işletmeleri için Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlı bir “Destek Kredisi” ürünü hayata geçirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen belgeye sahip olan ve Ziraat Bankası üye işyeri statüsündeki işletmeler;

Ana faaliyet konusu ile direkt ilişkilendirilebilecek harcamalarının karşılanmasını amaçlayan 6 aya kadar ödemesiz, toplam azami 36 aya kadar vadeli, yıllık %7,5 faiz oranlı krediyi cirolarına bağlı olarak kullanabilecekler.