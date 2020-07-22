Son dakika: Sağlık Bakanlığı’nda iki istifa

Yerli tanı kitini Bioeksen firması ile birlikte geliştiren Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanlığı'nın başkanı Adil Mardinoğlu ve kurumun genel sekreteri Hasan Türkez istifa etti.

Testlere onay veren Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi’nin Başkanı Prof Dr. Selçuk Kılıç da sürpriz bir şekilde görevden alınmıştı. Tanı kitinin yurt dışına denetime yollandığı ve pozitif vakaları yakalama oranının yüzde 40 çıktığı iddia edilmişti.

Tanı kitlerinin uluslararası satış haklarını ellerinde bulunduran Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin (USHAŞ) başındaki Dr. Cevat Şengül de iki ay önce kurumdan istifa etmişti.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı (TİTCK) Hakkı Gürsöz de geçen hafta görevini bırakmıştı.

CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ SORU ÖNERGESİ VERDİ

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı bürokratlarının peş peşe istifa etmeleri ve görevden alınmalarının yanı sıra COVID-19 virüsünün tespiti için üretilen yerli PCR testlerine ilişkin tartışmalarla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sundu.

Türkiye’de pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte Sağlık Bakanlığının test kitlerini USHAŞ üzerinden temin ettiğini ve USHAŞ’ın da test kitlerini tek bir firmadan satın aldığını hatırlatan Emir, şunları söyledi:

“10 Haziran’da Sağlık Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle sunduğum soru önergesinde USHAŞ’ın yerli PCR testlerini neden sadece Bioeksen firmasından satın aldığını, bu testlerden kaç adet satın alındığını sormuştum. Ancak, Bakan bunların hiçbirini yanıtlamadı. Bugüne kadar kamuoyuna da bu konuyla ilgili şeffaf bir şekilde bilgi verilmedi.

Şimdi bu kitlerin yalnızca yüzde 40 doğruluk oranına sahip olduğu ortaya çıktı. Bakanlık bu iddiaları yalanlıyor ancak, kitlere onay veren Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkan Vekili Prof Dr. Selçuk Kılıç’ı görevden alıyor. Test kitlerini bakanlığa satan USHAŞ’ın Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Şengül de bir ay önce istifa ettirilmişti. Geçtiğimiz hafta da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı (TİTCK) Hakkı Gürsöz’ü görevden aldılar. Şimdi de, bu test kitlerini Bioeksen firması ile birlikte geliştiren Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı (TÜSEB) Adil Mardinoğlu da istifa etti. corona virüsü sürecinde halk sağlığını ilgilendiren dört önemli kurumda, en tepe isimler ya istifa ediyor, ya görevden alınıyor. Bu süreçler neden ısrarla gizli tutulmak isteniyor.”