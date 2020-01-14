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Son dakika… Sanayi üretimi arttı

Sanayi üretim endeksi Kasım'da takvim etkisinden arındırılmış yüzde 5.1, arındırılmamış yüzde 4.3 arttı.

Sozcu.com.tr
10:01 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Sanayi üretimi arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİM AYLIK YÜZDE 0,7 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 azaldı.

Sanayi son dakika
Son güncelleme: 10:14 14.01.2020
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