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Son dakika… Sanayi üretimi arttı

Sanayi üretimi şubat ayında yüzde yıllık 7.7 artış gösterdi. Sanayide corona virüsünün etkilerini hissedildiği mart ayı verisi önümüzdeki ay açıklanacak.

10:04 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Sanayi üretimi arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7, imalat sanayi sektörü endeksi %8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,4 arttı.

AYLIK %1,2 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,8 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,3 arttı.

Sanayi son dakika
Son güncelleme: 10:16 13.04.2020
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