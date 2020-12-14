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Son dakika… Sanayi üretimi arttı

Sanayi üretimi yıllık yüzde 10.2, aylık ise yüzde 1.1 arttı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:04, 14/12/2020
Haberler Ekonomi
Son dakika… Sanayi üretimi arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4, imalat sanayi sektörü endeksi %11 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,5 arttı.

AYLIK ARTIŞ YÜZDE 1,1

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı.