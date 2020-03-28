Son dakika… THY iç hat bilet satışlarına ara verdi!

Corona virüsü salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında yurt içi seyahatleri valilik izniyle gerçekleştirilebilecek.

Bu kararın ardından THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

BİLET SATIŞLARINA ARA VERİLDİ

Üstün, İçişleri Bakanlığı ile gerekli iletişim alt yapısı kurulana kadar iç hat bilet satışlarına ara verildiğini açıkladı.

Yahya Üstün, açıklamasında “Değerli misafirlerimiz, Yurtiçi seyahatlerin Valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle, İçişleri Bakanlığı ile gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar iç hat bilet satışlarımıza kısa süreyle ara verilmiştir” ifadelerini kullandı.