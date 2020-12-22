Son dakika… TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısı Türk-İş’in ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Üçüncü toplantıda TÜİK de komisyona önerisini sundu. Kurum ağır iş kolu için 2.792,10 TL, orta iş kolu için 2.507,70 TL, hafif iş kolu için 2.339,10 TL asgari ücret önerisinde bulundu.

2020 asgari ücret asgari geçim indirimiyle birlikte 2 bin 324 lira olarak uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda işçi, işveren ve devlet kanadı 5 kişi ile temsil ediliyor.

Görüşmelerde ilk toplantı Bakanlık'ta yapılıyor. İşçi ve işveren taraflarının ev sahipliğinde yapılan iki toplantının ardından dördüncü ve son toplantı yine Bakanlık'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.