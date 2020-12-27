Son dakika… Türk-İş asgari ücret için rakam verdi

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı için, “İşveren ve hükümet, asgari ücretle ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Komisyonu dördüncü ve son toplantısını yarın saat 10.30’da gerçekleştirecek. 2021 yılında uygulanacak asgari ücretin yarın açıklanması bekleniyor.

TÜİK RAKAMLARI AÇIKLAMIŞTI

TÜİK, asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan bekar bir çalışanın aylık asgari geçim tutarını hafif işler için 2 bin 339, orta işler için 2 bin 507 ve ağır işler için 2 bin 792 olarak belirledi. TÜİK’e göre ağır statüdeki bir işçinin geçim maliyeti yıllık yüzde 19.77 arttı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda işçi, işveren ve devlet kanadı 5 kişi ile temsil ediliyor.

Görüşmelerde ilk toplantı Bakanlık'ta yapılıyor. İşçi ve işveren taraflarının ev sahipliğinde yapılan iki toplantının ardından dördüncü ve son toplantı yine Bakanlık'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

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