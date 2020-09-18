Son dakika… Yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisinde önemli artış

Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,34 TL iken, bu anket döneminde 7,60 TL oldu.

12 ay sonrası için döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7,68 TL iken, bu anket döneminde 7,94 TL’ye çıktı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ DE YÜKSELDİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,82 iken, bu anket döneminde yüzde 11,46 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,70 iken, bu anket döneminde yüzde 10,15’e yükseldi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,58 ve yüzde 8,86 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,79 iken, bu anket döneminde yüzde 11,00 olarak gerçekleşti.

TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,43 iken bu anket döneminde yüzde 10,58 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,43 ve yüzde 8,62 olarak gerçekleşti.

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde -1,6 iken bu anket döneminde yüzde -1,5 ‘e yükseldi. GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,3 iken, bu anket döneminde yüzde 4,2’ye indi.