Sosyal destek ödemeleri başlıyor

Ağustos ayına ilişkin muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara ve öksüz/yetimlere yönelik yapılan sosyal yardım ödemelerinin 24 Ağustos itibariyle başlanacak.

Yapılan sosyal yardımların detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine aylık 400 TL olmak üzere 2 aylık periyotlarla 800 TL destek verdiklerini belirterek, 24 bin ailenin sahibinin hesabına 16,9 milyon yatıracaklarını söyledi.

ASKER ÇOCUKLARINA 284 BİN TL DESTEK

Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarını da yüzde 50 artırarak 100 TL’den 150 TL’ye çıkardıklarını anımsatan Bakan Selçuk, “2 aylık periyotlarla 300 TL düzenli nakdi yardım yapıyoruz. Bu kapsamda bu ay 1.200 ihtiyaç sahibine, 284 bin TL ödeme yapacağız” bilgisini verdi.