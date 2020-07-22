Sosyal medya teklifindeki önemli ayrıntı: Reklam yasağı

Hükümetin hazırladığı sosyal medya düzenlemesinin detayları dün belli oldu. Düzenlemeye göre şirketlerin Türkiye'de tüzel olarak veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir temsilci belirlemeleri isteniyor. Eğer şirketler Türkiye'de temsilcilik açmaz veya Türkiye'ye bir temsilci atamazlarsa ilk etapta 10 milyon TL, daha sonra 30 milyon TL para cezası ödeyecekler. Aslında şirketlerin ödeyeceği 40 milyon TL (5,8 milyon dolar) ciroları düşünüldüğünde oldukça küçük bir para fakat firmalara asıl ekonomik zararın reklam üzerinden verilmesi planlanıyor.

ERİŞİMİ DARALTILACAK

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ise BTK, sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğini önce yüzde 50, 30 gün içinde bunu da yerine getirmemesi halinde yüzde 90 oranında daraltılması talebiyle sulh ceza hakimliğine başvuruda bulunabilecek.

Hakim ikinci başvuru üzerine yüzde 50’den az, yüzde 90’dan fazla olmamak koşuluyla bant daraltma kararı verebilecek. Kararın gereği, 4 saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilecek.

Teklife göre şirketler Türkiye'de temsilci atamayı veya temsilcilik açmayı reddetmeleri durumunda Türkiye'de iş yapan şirketlerin sosyal medyaya reklam vermeleri yasaklanacak. İşte bu noktada şirketler ciddi anlamda ekonomik zarar görecek, aynı zamanda şirketler de Instagram, Facebook veya Twitter gibi şirketlere reklam veremeyecek ve bu platformların erişim gücünü kullanamayacak.

Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi halinde, verilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve hakim kararları kendiliğinden hükümsüz kalacak. İnternet trafiği bant genişliğine yapılan müdahalenin sona erdirilmesi için erişim sağlayıcılara BTK tarafından bildirimde bulunulacak.

FACEBOOK'TA EN FAZLA ETKİLEŞİM ALAN MARKA MODASELVİM

Socialbakers'ın Haziran 2020 Türkiye Sosyal Pazarlama Raporu'na göre geçen haziran ayında 762 bin 566 ile Facebook'ta en fazla etkileşim alan marka Modaselvim onu 379 bin 133 etkileşim ile A101, 300 bin 588 etkileşim ile English Home, 263 bin 534 etkileşim ile MemurlarNet, 165 bin 500 etkileşim ile bir kamu bankası izliyor. Haziran ayında en fazla etkileşim yaratan Facebook gönderisi bir kamu bankası reklamı oldu (111 bin 14) onu Sun and Sky (51 bin 687) emlakçılık ve Yapı Kredi (51 bin 12) izledi.

TWITTER'DA EN FAZLA ETKİLEŞİM ALAN MARKA NETFLIX

Twitter'da ise en fazla etkileşim alan marka Netflix olmuş, Netflix'in gönderilerini beğenen, RT eden veya altına yazılan yorum sayısı 415 bin 457 olurken onu, 80 bin 136 ile Beko Türkiye, 73 bin 415 ile OptaCan, 59 bin 357 ile Yapı Kredi, 58 bin 884 ile bir kamu bankası izliyor.

HAZİRAN'DA EN FAZLA TAKİPÇİYİ NETFLIX KAZANDI

Haziran ayında yine en fazla takipçi kazanan marka ise Netflix olmuş. Netflix bir ayda 30 bin 607 takipçi kazanırken, Aselsan 12 bin 973, Beko 11 bin 67, BTC Turk 10 bin 483, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 7 bin 370 takipçi kazanmış.

PEAK ZİRVE YAPTI

Haziran ayında 1000 kişiden en fazla etkileşim alan şirket ise Peak oldu. Türkiye'nin ilk unicornu olan Peak 1000 takipçi başına 440 etkileşim alırken onu 69 etkileşim ile Beko, 35 etkileşim ile Yapı Kredi, 28 etkileşim ile Oley, 17 etkileşim ile Otoshops Türkiye izledi.

YOUTUBE'DA HEAD AND SHOULDERS

Youtube'da ise 1000 takipçi başına Head and Shoulders'ta 22 etkileşim, Saint-Gobain Weber Türkiye 16, Pepsi Türkiye 13, NN Hayat Emeklilik 9, Vichy Türkiye ise 8 etkileşim almış.

2019’DA SOSYAL MEDYAYA 603 MİLYON TL HARCANDI

Türkiye'de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları 2019 Yılı Sonu Raporu'na göre; 2019 yılında dijital medya yatırımlarının yüzde 20,5'ini sosyal medya, yüzde 64,2'sini mobil platform, 70,7'sini programatik satın alma yatırımlar oluşturdu. Geçtiğimiz yıl, sosyal medyaya 603 milyon TL, mobil platformlara 1 milyar 887 milyon TL ve programatik satın almaya ise 2 milyar 79 milyon TL tutarında yatırım yapıldı.