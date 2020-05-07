Sosyal mesafeyi korumak için işçiler boyunlarına bluetooth’lu cihaz takacak

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ses getirecek bir ürüne imza attı. İşçilerin boyunlarına takılacak olan bluetooth’lu cihaz cep telefonuna indirilen bir uygulama vasıtasıyla kullanılacak. İşçiler iş gereği veya molalarında sosyal mesafeyi ihlal ederlerse cep telefonları ötmeye başlayacak. İşçilerin sosyal mesafeleri iş yeri hekiminin belirlediği şekilde olacak. Uygulama akıllara bilim kurgu filmlerini getirdi.

SOSYAL MESAFEYİ KORUMA AMAÇLI GELİŞTİRİLDİ

Sosyal mesafeyi koruma amaçlı geliştirilen ürün, MESS'in iş ortakları olan Koç Holding, Arburg, Boni Global, Arçelik ve Bosch'un inovatif katkıları sayesinde hayata geçirildi.

Ürünün giyilebilir teknoloji ve mobil uygulama seçenekleri bulunuyor. Giyilebilir çözümü çalışanlar boyunlarına asabiliyorlar, giysilerine takabiliyorlar; mobil uygulamasını telefonlarına indirebiliyorlar.

Bu uygulama ile iki çalışan arasında sosyal mesafenin ihlal edilmesi halinde çalışanlar bir donanım üzerinden görsel ve işitsel olarak uyarılıyor. Çalışanların üretim sürecindeki etkileşimleri mobil bir uygulama ile taranıyor ve mesafe ihlalleri hatırlatılıyor.

İHLALLER İŞ YERİNE DE İLETİLİYOR

Uygulama, bluetooth teknolojisiyle çalışanlar arasında mesafeyi ölçüyor. Olası ihlalleri kullanıcılara ve işyerine iletiyor. Geliştirilen yeni teknoloji şirket yönetimine işyeri içinde oluşabilecek iş sağlığı ve güvenliği için değerlendirme yapabilme ve gerekli tedbirleri alabilme imkanı veriyor. MESS, yeni teknolojiler geliştirmeye devam edecek.

MESS Başkanı Özgür Burak Akkol, çalışanlar arasındaki sosyal mesafeyi giyilebilir çözüm ve mobil teknolojiyle takip eden MESS SAFE girişiminin acil ihtiyaca yanıt olması için geliştirildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun dışında önümüzdeki günlerde yeni bir ürünümüz olacak. Yüz tanıma teknolojilerini kullanacağız. Çalışma arkadaşlarımızın iş sağlığı güvenliği ekipmanlarını tam olarak kullanmalarını güvence altına alacak, iş kazalarını en aza indirecek akıllı kamera çözümleri hazırlayacağız.”

MESS SAFE uygulamasının özellikleri:

1. Bildirim mekanizması ile çalışanların işyerindeki sosyal mesafelerini koruyabilmelerini sağlar.

2. Kullanıcıların sosyal mesafeleri hakkında durum tespiti yapma imkânı veriyor.

3. Düşük enerjili bluetooth teknolojisi ile konum takibi yapılmasına gerek duyulmadan çalışıyor.

4. Giyilebilir çözüm boyuna asılarak veya kemere takılarak kullanılabiliyor.