Sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgulama nasıl yapılır? 1000 TL sosyal yardım parası nasıl alınır?

Corona virüsü ekonomik tedbirleri kapsamında 1. ve 2. faz ödemelerinin ardından 3. faz için başvuru işlemleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar online olarak E-Devlet sistemine girerek 1000 TL sosyal destek ödemesi başvurusunda bulunabiliyor. Başvurularını yapan vatandaşlar sosyal yardım sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor…

BAŞVURULARDA AYNI HANE DETAYI

Pandemi sosyal destek yardımları kişi bazlı değerlendirilmeyecek. Başvurular haneye göre kabul edilecek veya edilmeyecek. 1000 TL nakdi yardımlardan aynı hanede yaşayan sadece bir kişi yararlanabilecek.

BAŞVURULARDA GÜNLERE DİKKAT!

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için,

TC Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlarımızın Pazartesi,

2 olan vatandaşlarımızın Salı,

4 olan vatandaşlarımızın Çarşamba,

6 olan vatandaşlarımızın Perşembe,

8 olan vatandaşlarımızın Cuma

günlerinde başvuruları alınacaktır.

Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURULARI E-DEVLET İLE YAPILIYOR

Koronavirüs (Covid-19) salgınının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı başlatılmıştır ve ilk 2 fazı tamamlanmıştır. 3. fazda ise, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru Formu aracılığıyla sosyal yardım başvuruları alınmaya başlanmıştır.

E-DEVLET PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU EKRANI