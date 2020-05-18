Sosyal yardım başvurusunda 4. faz olacak mı? 1000 TL sosyal yardım sonuçları sorgula…

Sosyal yardım sayesinde maddi destek almak isteyen vatandaşlar, e Devlet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirerek sonuçları beklemeye başladı. 3. faz sosyal yardım başvuruları ve sonuç değerlendirmeleri devam ederken gözler 4.faza çevrildi.

SOSYAL YARDIM PARASI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sosyal yardım parası başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA LİNKİ

SOSYAL YARDIM 4.FAZ BAŞVURUSU OLACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamalarla, 3. Faz için değerlendirme süreci ve başvuru kabulünün devam ettiğinin altını çizdi. Açıklamalardan sosyal yardımlarda 4. faz başvurularının henüz gündemde olmadığı ve sosyal yardım isteyenlerin 3. faza başvuru yapabileceği söylenebilir.

E-DEVLET PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU EKRANI

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için,

TC Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlarımızın Pazartesi,

2 olan vatandaşlarımızın Salı,

4 olan vatandaşlarımızın Çarşamba,

6 olan vatandaşlarımızın Perşembe,

8 olan vatandaşlarımızın Cuma

günlerinde başvuruları alınacaktır.

Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.