Sosyal Yardım parası başvuru sonucu nasıl sorgulanır? 1000 TL yardım parası sonuçları açıklandı mı?

Corona virüsü sebebiyle ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlar, devlet tarafından açıklanan sosyal yardım paketlerini merak ediyor. 3. faz sosyal yardım parası başvuruların alınmasının ardından vatandaşlar sosyal yardım ödemeleri başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna merak içerisinde yanıt aramaya başladı. İşte merak edilenler…

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sosyal yardım parası başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak.

SOSYAL YARDIM PARASI SORGU EKRANI

KİMLER PANDEMİ SOSYAL YARDIMLARINDAN YARARLANAMAYACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması;

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar