Sosyal yardım sonuçları için gözler e-Devlet’te… 1000’TL tutarında pandemi yardım parası nasıl alınır?

Corona virüsünden maddi olarak zarar gören vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden sosyal yardımlar için başvuru ve sorgulama işlemlerini kolayca yapabiliyor. Corona virüsü salgınında ekonomik olarak zarar gören birçok kişi devlet tarafından sağlanacak olan yardımlara gözlerini çevirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 1000 TL’lik sosyal destek programında başvurular devam ediyor.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURULARI E-DEVLET İLE YAPILIYOR

Koronavirüs (Covid-19) salgınının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı başlatılmıştır ve ilk 2 fazı tamamlanmıştır. 3. fazda ise, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru Formu aracılığıyla sosyal yardım başvuruları alınmaya başlanmıştır.

E-DEVLET PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU EKRANI

TALEP 2 KAT ARTTI

Yapılan toplam 812 bin 203 başvurunun yüzde 6.8’i şikâyet, yüzde 40.9’u talep ve yüzde 52.3’ü ise bilgi istemi şeklinde gerçekleşti.

Ocak ayında yüzde 16.3, Şubat ayında yüzde 12.6, Mart ayında yüzde 21.9 olarak gerçekleşen talep başvurularının payı Nisan ayında iki kat artarak yüzde 46.7’ye yükseldi.

GIDA VE SOSYAL YARDIM İSTEDİLER

Taleplerde sosyal desteklerle ilgili konular hem kadınlarda hem de erkeklerde ilk sırada gelirken bilgi istemi konusunda ise sosyal yardımlar, İstanbulkart Gıda ve anlık otobüs bilgisi öne çıktı. Hem erkekler hem kadınlar erzak kolisi yardımı, sosyal yardım ve İstanbulkart Gıda konularında taleplerini iletti.