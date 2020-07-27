Southwest işçi çıkarmayacağını açıkladı

Hava yolu şirketleri tarafından bir bir personel çıkarma ve ücretsiz izne yollama kararları açıklandı. Business Insider'da yer alan habere göre ABD'li Southwest'in CEO'su Gary Kelly, çalışanlara gönderdiği bir mektupta bu yola başvurmayacaklarını açıkladı.

‘KESİN GARANTİ VEREMEM'

CARES Yasası sayesinde milyarlarca dolar devlet yardımı alan hava yolu şirketleri, bunun karşılığında eylül ayına kadar personel çıkarmayacaklarına yönelik teminat vermişti.

Ancak 1 Ekim'den itibaren sektörde binlerce kişi işsiz kalacak. Gary Kelly buna atıfta bulunarak, “Rakiplerimiz gibi işten çıkarma yöntemine başvurmayacağız. Ücretsiz izne yollama, ödeme kesintileri ya da sosyal yardım kesintileri de yapmayacağız. En azından yeni yıla kadar böyle bir planımız yok. Çünkü 49 yıllık geçmişimizde bunlardan hiçbirini yapmadık. Yine de tabii ki bu karanlık salgın döneminde hiçbir şeyin kesin garantisini veremem” dedi.

Southwest'te yaklaşık 17 bin çalışan daha önce gönüllü ayrılma paketlerine ya da ücretsiz izne çıkmıştı. Gary Kelly, personel azaltmanın, şirketi finansal olarak sağlıklı tutma adına atılacak son adım olacağının sözünü verdi.

UÇUŞLAR GEÇEN YILA ORANLA YÜZDE 56 AZALDI

Şirket CEO'su Kelly, çalışanlara gönderdiği mektupta yıl başından bu yana 1.6 milyar dolar zarar ettiklerini, her gün 20 milyon dolar kaybettiklerini dile getirdi. Southwest bunu telafi etmek için CARES Yasası çerçevesinde devletten 3.2 milyar dolar yardım alırken, 2.2 milyar dolar değerinde hisse sattı. Kelly, “Şirketimiz yoğun bakımda” benzetmesi yaptı. Şirketin 100 uçağı park etmiş halde bekliyor. 2020'nin ikinci çeyreğindeki uçuşlar, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 56 azalmış durumda.

BANKADA 14 MİLYAR DOLARI VAR

Southwest'in ülke içindeki rakiplerinden United Airlines, tamamen işten çıkarılacak ve ücretsiz izne ayrılacak personel sayısının 36 bin olacağını açıkladı. American Airlines'ta ise bu rakam 25 bin. Southwest CEO'su Gary Kelly, şirketin bankada bulunan 14 milyar doları sayesinde kayıpları iki yıl karşılayabileceğini sözlerine ekledi.