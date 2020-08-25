Soya fasulyesi üreticileri 2022’nin hasadını satmaya başladı!

Dünyanın en büyük soya fasulyesi üreticisi olan Brezilya'da çiftçiler, yoğun taleple karşı karşıya. Bloomberg'de yer alan habere göre, talep o kadar yükseldi ki şimdiden 2022'deki hasat için satış anlaşmaları yapılmış durumda.

‘EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR OLAY'

Devlete ait en büyük üretici olan Mato Grosso'nun tarım ticareti enstitüsü, 2022 yılının hasadının yüzde 1,3'ünün satılmış durumda olduğunu açıkladı. Imea'da enstitü müfettişi olan Daniel Latorraca, “İki yıl sonrasının mahsulünü satmak, eşi benzeri görülmemiş bir olay” ifadelerini kullandı.

Brezilya para birimi reel, son dönemde dolar karşısında ciddi bir düşüş yaşadı. Diğer yandan yağlı tohum talebinin artmasıyla birlikte soya fasulyesinin fiyatları bir anda yükseldi. Realin değer kaybetmesiyle birlikte soya fasulyesi ihracatı rekor seviyede artış gösterirken, stoklar da en düşük seviyelere indi.

‘ÇİFTÇİLER BELİRSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRMAK İSTİYOR'

Danışmanlık firması Safras&Mercado'nun 7 Ağustos verilerine göre çiftçiler, 2020-21 yıllarının mahsullerini yüzde 43 oranında satmış durumda. Şirketin analisti Luis Fernando Roque yaptığı açıklamada, “Çiftçiler, belirsizlikleri ortadan kaldırmaya çalışıyor. Döviz kurundaki değişiklik de o belirsizliklerden biri” ifadelerini kullandı.