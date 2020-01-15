SÖZCÜ yazdı sorun çözüldü

Yasada yapılan değişiklik ile terör gazilerinin erken emeklilik hakkı ellerinden alınmış ve bugüne kadar emekli olanlardan 236'sının da 3 bin lira civarındaki emekli maaşları “Sehven emekli oldunuz” denilerek kesilmişti. Tek maaşa kalan ve 3 bin 500 lira civarındaki gazilik maaşı ile geçinmeye çalışan gaziler Ankara'da eylem yapmıştı. SÖZCÜ Gazetesi gazilerin maaş sıkıntısını gündeme birçok defa gündeme aldı. Ve konuyla ilgili önemli bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'deki AKP Grup toplantısında yaptığı açıklamada maaşları kesilen gaziler için yasal düzenleme yapılacağını açıkladı ve şunları söyledi:

“Bazı gazilerimizin vazife malülü aylığıyla ilgili teknik sıkıntılar vardı, bu sıkıntıları çözecek yasal düzenleme en kısa sürede Meclis'e geliyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kuruluşuna karar verdiğimiz Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın yönetimi de oluşturuldu. Şehit yakınları ile gazilerimizin, aileleri için kullanacakları kaynak da vakfımızın hesabına aktarıldı. İnşallah bundan sonra şehit yakınlarımız ve gazilerimizle, ailelerine verilecek hizmetler bu vakıf üzerinden yürütülecek.”