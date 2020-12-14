SÖZCÜ yazdı, tüketici kurtuldu

SÖZCÜ'nün gündeme taşıdığı ve elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin temsil, ağırlama, konaklama ve seyahat giderleri gibi özel harcamalarının da vatandaşın elektrik faturalarına eklenmesine izin veren tebliği, halktan gelen yoğun tepkiler üzerine iptal edildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, tarifeler tebliğindeki temsil ağırlama ve benzer giderlere ilişkin maddenin kurul kararıyla tebliğ metninden çıkarılacağını açıkladı. Yeni düzenlemeye göre, artık bağış, sponsorluk ve reklam ve tanıtım giderleri, ceza giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, ilan giderleri, dernek aidat giderleri elektrik abonelerinin faturalarına eklenemeyecek.

SÖZCÜ DUYURDU

EPDK, 17 Kasım ve 19 Kasım tarihlerinde yayımladığı iki ayrı tebliğle hem elektrik dağıtım şirketlerinin hem de elektrik tedarik şirketlerinin temsil, ağırlama, konaklama, seyahat, ilan ve reklam, noter, mahkeme masrafları gibi bir dizi harcamalarının elektrik tarifelerine eklenmesine, dolayısıyla abonelerin ödediği faturalara 2021-2025 yılları arasında 5 yıl süreyle daha ilave edilmesine onay vermişti.

SÖZCÜ'nün kamuoyuna “Elektrik Faturasına Temsil Ağırlama Yükü' başlığıyla duyurduğu bu düzenleme kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Sosyal medyada ‘trend topic' olan (en çok konuşulan konu) düzenleme Meclis'teki bütçe görüşmelerinde de muhalefet milletvekillerinin eleştiri odağı haline geldi. Düzenlemenin iptali için sosyal medyada kampanyalar da başlatıldı.

MÜLTEZİMLER HALKI SÖMÜRÜYOR Elektrik şirketlerinin temsil ve ağırlama gibi giderlerinin elektrik faturalarına eklenmesine son tepki, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfi Türkkan'dan geldi. TBMM'de Enerji Bakanlığının bütçesinin görüşülmesi sırasında söz alan Türkkan, gelir garantili köprü ve otoyolları işleten şirketlerle elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerini Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet adına vergi toplayıp fazladan kazanç elde eden zengin mültezimlere benzetmişti. Bu şirketlerin adeta mültezimler gibi halktan elektrik parası topladıklarını, bunu yaparken de temsil ağırlama gibi özel harcamalarını vatandaşa yüklediklerini belirten Türkkan, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'e, “Elektrik dağıtım işiyle temsil, ikram masrafının, lüks binaların kiralarının ne alakası var Sayın Bakanım? Vatandaş geçim derdindeyken faturaları iyice şişirmenin, pandemiyle yürütülen kötü mücadelenin faturasını dolaylı yollarla yine vatandaşa bindirmeyi tercih etmenizin izahı nedir? Canı burnunda vatandaşın sabrını daha fazla zorlamayın” eleştirisinde bulunmuştu.

GERİ ADIM ATILDI

Kamuoyundan gelen yoğun tepkiler üzerine konuyu gündemine alan EPDK, önümüzdeki 5 yıl boyunca uygulanacak tebliğin ilgili maddelerinin iptal edilmesi yönünde karar verdi. Konuya ilişkin açıklama yapan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, iptal kararını şöyle duyurdu:

“Özelleştirme öncesinde dahi mevcut olan temsil – ağırlama giderleri konusunda getirdiğimiz sınırlama bazı çevreler tarafından kamuoyuna yanlış aksettirildi, ne yazık ki siyaset malzemesi olarak kullanıldı. Bu konunun daha fazla istismar edilmesini engellemek için kurulumuz bugün toplanarak aldığı kararla; tebliğde yer alan temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz. Şirketler bu tip giderlerini tarifeden alamayacak, gelir elde edemeyecek.”

BU HARCAMALARDAN KURTULDUK

EPDK'nın kararıyla, 80 milyon vatandaşın elektrik faturasını şişiren bir çok yük iptal edilmiş olacak. Yeni kararla elektrik aboneleri, hem elektrik dağıtım hem de elektrik tedarik şirketlerinin bu harcamalarını ödemekten kurtulacak: Temsil ve ağırlama giderleri, dernek ve oda aidat giderleri, denetim, danışmanlık ve müşavirlik giderleri, dava, mahkeme, avukatlık, icra ve arabuluculuk giderleri, noter giderleri, ilan giderleri, seyahat, konaklama ve yolluk giderleri, haberleşme giderleri, mahkeme giderleri.

Dağıtım ve tedarik şirketlerinin faturayı büyüten harcamaları:

-Temsil ve ağırlama giderleri

-Dernek ve oda aidat giderleri

-Denetim, danışmanlık ve müşavirlik giderleri

-Dava, mahkeme, avukatlık, icra ve arabuluculuk giderleri,

-Noter giderleri

-İlan giderleri

-Mahkeme kararı gereği oluşan giderler yüzde 7 artırımlı.

-Seyahat, konaklama ve yolluk giderleri

-Haberleşme giderleri