S&P: Corona virüs Türkiye’nin kredi notu üzerinde baskı yaratıyor

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors (S&P), Türkiye ve diğer düşük notlu gelişmekte olan ülkeler ile petrol üreticisi bazı ülkelerin corona virüsü salgını nedeniyle büyük kredi notu baskısıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Reuters’ın haberine göre, S&P’nin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülke notları direktörü Frank Gill, tüm ülkelerin salgından etkileneceğini, Türkiye gibi kredi notu “spekülatif” seviyede olan ülkelerin en çok etkilenecek ülkeler olacağını belirtti.

Türkiye’yi yakından takip ettiklerini belirten Gill, Türkiye’de turizm sektörünün ekonomide yüzde 13’lük payı olduğunu hatırlatarak “Corona virüs salgını net biçimde 2020’de turizmin ağırlığı olduğu ekonomiler üzerinde baskı oluşturacak” dedi.

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Gill, Türk bankalarının önümüzdeki 12 ayda 61,5 milyar dolarlık yeniden finansman ihtiyacı bulunduğunu, Türk şirketlerin de bu yıl 74 milyar dolarlık dış borç ödemesi olduğunu, bunun da milli gelirin yüzde 8’i olduğunu hatırlatarak “Bu yüksek bir seviye” dedi.

Gill, “TL üerinde baskı olduğunda, bu hemen özel sektörün kredibilitesi üzerinde baskı oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

MOODYS BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Öte yandan, diğer bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, corona virüsün arz ve talep şoklarına yol açtığını belirterek, salgının yılın ilk yarısında pek çok ülkenin ekonomik büyümesine zarar vereceğini belirtti.

G20 için 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 2,4’ten 2,1’e çeken Moody’s, Çin için 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 5,2’den 4,8’e ve ABD için yüzde 1,7’den 1,5’e, Türkiye için yüzde 3,0’dan 2,5’e düşürdü.

Virüsün ekonomik maliyetinin bir süre için belirsiz olacağını ifade eden Moody’s, küresel ekonomik durgunluk riskinin arttığını da vurguladı.

Moody’s, kötü senaryoda ise 2020’de Türkiye ekonomik büyümesi için yüzde 2,0 öngörüsünde bulundu.

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