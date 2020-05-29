S&P, Rolls-Royce’un notunu çöp seviyesine düşürdü

Corona virüsü salgını havacılık sektörüne büyük darbe vururken, İngiliz uçak moturu üreticisi Rolls-Royce’a kötü haber geldi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), şirketin notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirdi. Böylece Roll-Royce, 20 yıldır elinde bulunan yatırım yapılabilir seviyedeki kredi notunu kaybetti.

Financial Times’ın haberine göre, S&P, kararın gerekçesi olarak “uzun süreli zayıf kârlılık” ve “motor hizmeti sözleşmelerinden gelen nakit akışında belirgin düşüş beklentisine” işaret etti.

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FITCH VE MOODY’S DE DÜŞÜREBİLİR

Diğer büyük kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody’s’in de S&P’yi takip ederek şirketin notunu düşürebileceği belirtiliyor. Mevcut durumda Fitch, şirketin notunu yatırım yapılabilir seviyenin iki basamak üstünde tutarken, Moody’s bir basamak üzerinde tutuyor.

Birçok yatırımcının, S&P’nin kararı sonrası, yatırım yapılabilir seviyenin altına düştüğü için ellerindeki Rolls-Royce tahvillerini satması bekleniyor.

Şirket, geçen hafta 9 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. Havacılık sektörünün salgın öncesi seviyelere dönüşünün yıllar alabileceği belirtiliyor.

Dünya genelinde birçok hava yolu firması iflasın eşiğine gelirken, Boeing ve Rolls-Royce gibi dev üreticiler de kitlesel işten çıkarma kararları almıştı.

Şirketten yapılan açıklamada “Corona virüsü salgınının kısa vadeli etkilerine karşı likiditemizi artırmak ve harcamalarımızı ciddi şekilde azaltmak için hızlı adım attık. Bu adımlar, salgının olumsuz etkilerini atlatmak konusunda bize yardımcı olacak” denildi.