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S&P, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı!

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin notunu “B+”da teyit etti, not görünümünü değiştirmeyerek “durağan” olarak belirledi.

23:32 -
Haberler Ekonomi
S&P, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Türkiye’nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin dört kademe altında “B+” olarak teyit etti. Ayrıca kurum, not görünümünü değiştirmeyerek “durağan”da bıraktı.

BloombergHT’deki habere göre, S&P 7 Mayıs 2020’deki önceki değerlendirmesinde, Türkiye’nin uzun vadeli Döviz cinsinden kredi notunu “B+” ve uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise “BB-” olarak teyit etmiş, not görünümünü durağan olarak belirlemişti.

S&P, Türkiye’nin kredi notunu Ağustos 2018’de kurda yaşanan sertm yükseliş esnasında düşürmüştü.

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Son güncelleme: 23:34 24.07.2020
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